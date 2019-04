Asile et migration - Trump menace d'envoyer des clandestins dans des "villes sanctuaires"

(Belga) Donald Trump a confirmé vendredi envisager le transfert de clandestins arrêtés à la frontière vers des "villes sanctuaires", critiquant dans le même temps ses adversaires démocrates qu'il accuse de laxisme sur l'immigration.

"Sachant que les Démocrates sont réticents à changer nos lois très dangereuses sur l'immigration, nous envisageons en effet très sérieusement, comme rapporté (par la presse NDLR), de placer des immigrants illégaux dans des villes sanctuaires", a écrit sur Twitter le président américain. Le locataire de la Maison Blanche a rédigé ces deux tweets au lendemain d'un article du Washington Post. Le journal faisait état de pressions de la Maison Blanche sur les services américains chargés de l'immigration pour relâcher des clandestins dans les rues de "villes sanctuaires", un moyen pour le gouvernement de cibler les adversaires politiques de M. Trump. Les "villes sanctuaires" sont des communes, souvent dirigées par des démocrates, qui refusent d'arrêter à grande échelle les migrants en situation irrégulière, limitant leur coopération avec les agents fédéraux chargés de l'immigration, comme San Francisco ou Los Angeles par exemple. Donald Trump a estimé vendredi que ce plan devrait rendre la "Gauche Radicale", qui "semble toujours avoir une stratégie de frontières ouvertes", "très heureuse". Citant des responsables de la sécurité intérieure et des emails que le journal a pu consulter, le Washington Post a rapporté que la Maison Blanche avait envisagé de mettre en place ces mesures à au moins deux reprises ces six derniers mois. Des responsables de la Maison Blanche auraient, en novembre, demandé à plusieurs agences si des membres de la caravane de migrants approchant alors de la frontière américaine pourraient être arrêtés et transportés ensuite en autocar "vers des villes sanctuaires petites et intermédiaires", a écrit le quotidien. La Maison Blanche a alors précisé à la police de l'immigration (ICE) que son objectif était de pallier le manque d'espace de détention mais aussi d'envoyer un message aux démocrates, raconte le Post. Un programme qui a suscité l'inquiétude de la police de l'immigration. La Maison Blanche a de nouveau évoqué cette idée en février, conduisant le département juridique de l'ICE à la rejeter, selon le Washington Post. "C'était simplement une suggestion qui a été mise sur la table et rejetée, ce qui a mis fin aux discussions", a réagi dans un communiqué un responsable de la Maison Blanche, cité par le Washington Post. Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille et a dépeint les milliers de migrants venus d'Amérique centrale ces derniers mois comme une menace à la sécurité nationale, accusant régulièrement les démocrates de laxisme. (Belga)