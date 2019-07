Asile et migration - Tunisie: 90 migrants récupérés au large de Sfax

(Belga) La Garde nationale tunisienne a récupéré 90 migrants qui avaient quitté les côtes tunisiennes pour l'Italie, a indiqué mercredi le porte parole de la Garde nationale, précisant que quatre passeurs présumés tunisiens avaient été arrêtés.

Les migrants, dont une vingtaine de femmes et trois bébés, venaient tous de pays d'Afrique subsaharienne, a indiqué Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale. Ils ont été récupérés lundi dans les eaux tunisiennes au large de Sfax, et rapatriés dans cette ville. Quatre Tunisiens, soupçonnés d'avoir organisé le départ des migrants vers l'Europe, ont été arrêtés, a ajouté M. Jebabli. Une autre embarcation clandestine, en provenance de Libye cette fois, avait été secourue en début de semaine par la Garde nationale maritime tunisienne au large des îles de Kerkennah (centre-est). Débarqués à Sfax, grande ville voisine, ces 71 migrants, dont 37 Bangladais, ont depuis été transférés dans un centre d'accueil du Croissant-Rouge à Tunis, a indiqué mercredi le directeur du Croissant-Rouge à Sfax, Anaf Hakim. Les autorités locales à Médenine (sud), où se trouve un centre d'accueil qui était jusqu'à l'an dernier le seul pour les étrangers arrivés clandestinement en Tunisie, ne veulent plus tous les prendre en charge. Elles ont appelé les autres régions tunisiennes à se mobiliser. Mardi soir, trois nouveaux corps ont été repêchés à Djerba et Zarzis (sud), probablement de nouvelles victimes du naufrage la semaine passée d'un canot parti de Libye avec plus de 80 migrants à bord, a indiqué le responsable du Croissant-Rouge dans cette zone, Mongi Slim. Cela porte à 19 le nombre de corps retrouvés, alors que seuls deux survivants ont été repêchés. Ces dernières semaines, des dizaines de candidats à l'exil tentant de rallier l'Italie depuis l'ouest de la Libye ont été secourus au large de la Tunisie, et des dizaines d'autres se sont noyés. (Belga)