Asile et migration - Un navire de sauvetage de migrants quitte la France

(Belga) Un nouveau bateau affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières a quitté dimanche soir le port français de Marseille pour sa première mission de sauvetage de migrants au large de la Libye, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'Ocean Viking, successeur de l'Aquarius, a appareillé à 22h00, salué sur le quai par le personnel de SOS Méditerranée resté sur place. Visiblement émus, ceux-ci ont applaudi le départ de leurs collègues à bord du navire qui a pris le large en donnant un coup de trompe. Le bateau rouge et blanc --les couleurs de son nouveau drapeau, norvégien-- a pris le relais du l'Aquarius qui, privé de pavillon, avait dû abandonner ses missions en décembre 2018. Le bâtiment de 69 m de long devrait atteindre la principale zone de naufrage, la Méditerranée centrale, en deux à trois jours. La Méditerranée, dont la surface ne représente qu'1% des océans de la planète, est devenue la route maritime la plus meurtrière au monde. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 840 personnes y ont disparu depuis le début de l'année, dont 576 en Méditerranée centrale --sans compter les naufrages non répertoriés. Au total, 31 personnes sont à bord de l'Ocean Viking pour porter secours aux naufragés prêts à tout pour fuir la Libye: 13 personnes pour SOS Méditerranée, dont neuf marins secouristes et neuf pour MSF dont un médecin, une sage-femme, un médiateur culturel, plus l'équipage. (Belga)