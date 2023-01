Asile et migration - Un voilier transportant plus d'une centaine de migrants haïtiens arrive en Floride

(Belga) Plus d'une centaine de migrants haïtiens qui voyageaient à bord d'un voilier sont arrivés mardi en Floride, confronté ces derniers mois à une forte vague migratoire, ont rapporté les médias locaux et les autorités.

Le bateau était parti vendredi du nord-ouest d'Haïti, selon un des passagers interrogés par le journal Miami Herald. La police américaine aux frontières a de son côté confirmé sur Twitter l'arrivée "d'un large groupe de migrants" dans l'île de Key Largo, à environ 100 kilomètres au sud de Miami, sans préciser leur nationalité. Le Miami Herald a indiqué que le voilier transportait plus d'une centaine de personnes tandis que la chaîne NBC Miami évoquait quelque 200 passagers. L'archipel des Keys, à l'extrême-sud de la Floride, est confronté ces derniers jours à l'arrivée de centaines de migrants, en majorité issue de Cuba. Depuis samedi, au moins 460 habitants de cette île des Caraïbes ont débarqué dans la zone, selon un communiqué du bureau du shérif local, qui a qualifié la situation actuelle de "crise migratoire majeure". Au moins 300 migrants sont parvenus jusqu'au parc national Dry Tortugas au large des Keys, provoquant sa fermeture jusqu'à lundi, selon les autorités. Haïti, pays le plus pauvre du continent américain, traverse une crise aiguë aggravée par l'insécurité croissante et une situation politique chaotique. Cuba connaît de son côté sa pire crise économique depuis les années 1990 avec des pénuries à répétition qui pousse de nombreuses personnes à fuir le pays.