Asli Erdogan présidente d'honneur de la 48e Foire du Livre de Bruxelles

(Belga) La romancière turque Asli Erdogan sera la présidente d'honneur de la 48e Foire du Livre de Bruxelles, ont annoncé jeudi les organisateurs. L'événement prendra place du 22 au 25 février à Tour et Taxis, avec comme thème "Sur la route". Plus de 1.000 auteurs seront présents pour échanger avec le public, qui sera accueilli gratuitement pour la troisième année consécutive.

"Qui mieux qu'Asli Erdogan, qui a été assignée à résidence en Turquie, pour qui la notion de frontières a été un enjeu problématique à de nombreuses reprises, qui s'est intéressée au métissage, et qui a défendu le droit des femmes à 'franchir la ligne', pour incarner la thématique de la Foire du Livre 2018? ", s'est interrogé Gregory Laurent, commissaire général de la Foire, lors de la présentation à la presse de la prochaine édition. Poursuivie dans son pays pour "propagande terroriste", Asli Erdogan a recouvré le droit de voyager à l'étranger l'an dernier. Elle sera présente vendredi 23 et samedi 24 février, tandis que la traduction française de son premier roman paru en 1993, "L'homme coquillage", sera vendue en avant-première durant les quatre jours de la Foire. Parmi les autres "invités d'exceptions", les organisateurs ont mis en avant l'écrivain guinéen Tierno Monénembo (qui sera reçu dans le nouveau pavillon dédié aux lettres d'Afrique-Caraïbes-Pacifique), l'auteur de polars Caryl Férey, le dessinateur de BD Enki Bilal, l'immanquable Amélie Nothomb, l'historien David Van Reybrouck ou encore la Québécoise Catherine Girard-Audet, qui fait fureur auprès des adolescentes. Durant toute la Foire et déjà à partir du 18 février, les amateurs de lecture pourront prendre part à "la plus grande chasse aux livres de Bruxelles". Plus de 1.000 livres choisis parmi les oeuvres des auteurs présents cette année seront cachés dans la capitale, et géolocalisés via l'application Neareo. Pour plus d'informations quant aux 217 exposants (un record), aux multiples animations, expositions et à l'accessibilité du site: //flb.be. L'an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles avait attiré plus de 65.000 visiteurs, sa deuxième plus grande affluence. (Belga)