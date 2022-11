Assange - Le président colombien appelle à la libération de Julian Assange

(Belga) Le président colombien Gustavo Petro s'est joint mardi aux appels à la libération de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks détenu à Londres et accusé d'espionnage par les États-Unis.

Le président, sur son compte Twitter, dit "soutenir la lutte mondiale pour la liberté du journaliste Julian Assange", postant une photo de sa rencontre avec deux délégués de WikiLeaks la veille. "Je demanderai au président (Joe) Biden avec d'autres présidents latino-américains de ne pas inculper un journaliste simplement pour avoir dit la vérité", a ajouté M. Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. La Colombie est traditionnellement le principal allié des États-Unis en Amérique latine. Le journaliste islandais Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de WikiLeaks, était parmi les participants à la réunion avec le chef de l'État colombien à Bogota. "Petro comprend parfaitement la gravité de la situation d'Assange et le danger pour la liberté d'expression", a déclaré à la presse M. Hrafnsson, à l'issue de la rencontre. En juillet, le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador avait offert "protection et asile" à M. Assange, qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis pour avoir publié en 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires américaines. L'Australien de 51 ans risque jusqu'à 175 ans de prison aux États-Unis s'il est reconnu coupable d'espionnage. Le gouvernement britannique a déjà accepté son extradition, mais Julian Assange a fait appel. (Belga)