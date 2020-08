Assassinat d'un 4e journaliste depuis janvier au Mexique

(Belga) Le journaliste mexicain Pablo Morrugares, du site internet PM Noticias de l'État du Guerrero (Sud), a été abattu dans un restaurant d'Iguala, a indiqué dimanche la commission de défense des droits humains de l'Etat et des sources policières.

La Commission a condamné le crime dans un communiqué et a exigé qu'une "enquête immédiate" soit menée pour identifier et arrêter les coupables. Pablo Morrugares est le quatrième journaliste tué au Mexique en 2020, selon un décompte de l'AFP. Selon la police, il a été tué à 01H00 dimanche (06H00 GMT) alors qu'il se trouvait dans un restaurant de la ville d'Iguala en compagnie d'un policier, qui assurait sa protection. Tous deux ont été abattus par des hommes lourdement armés qui ont pénétré dans le restaurant et ont également tué un gardien. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes, avec plus d'une centaine de membres de la presse tués depuis 2000. Plus de 90% de ces crimes sont restés impunis. (Belga)