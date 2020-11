Assassinat de Samuel Paty: trois nouveaux suspects inculpés

Trois nouveaux suspects ont été inculpés vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant français décapité le 16 octobre dernier, a appris l'AFP de source judiciaire.

Deux hommes, âgés de 18 ans, un Russe d'origine tchétchène et un Français, et une jeune femme âgée de 17 ans, avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi matin.

Au total, dix personnes sont désormais inculpées dans ce dossier.

Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir échangé des messages avec l'assaillant, Abdoullakh Anzorov, selon une source proche du dossier, via un groupe de discussion dans des messageries.

Le Russe d'origine tchétchène, Ismaïl G., est né à Grozny, dans la république russe de Tchétchénie, en 2002, et est arrivé en France en 2003, selon des déclarations de ses parents, à l'AFP.

Le père et la mère ont déclaré avoir été interrogés par les enquêteurs antiterroristes. Ils ont affirmé que leur fils était "innocent" et qu'il "regrettait" l'assassinat de Samuel Paty.

Le domicile de la mère, où Ismaïl G. vivait, a été perquisitionné, d'après celle-ci.

La jeune femme de 17 ans est elle soupçonnée d'avoir été en contact avec l'un des deux hommes, selon la même source proche du dossier.

Samuel Paty, enseignant de 47 ans avait été décapité à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (région parisienne) par Abdoullakh Anzorov, un réfugié d'origine russe tchétchène de 18 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de deux cours début octobre sur la liberté d'expression.

Anzorov, radicalisé depuis plusieurs mois selon sa famille mais inconnu des services de renseignement, avait été abattu par les policiers qu'il attaquait après son crime.