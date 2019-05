Assassinat du demi-frère de Kim: libération de la Vietnamienne détenue

(Belga) Une jeune Vietnamienne détenue dans l'enquête sur l'assassinat à l'agent neurotoxique en 2017 en Malaisie de Kim Jong Nam, demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a été remise en liberté vendredi, a annoncé son avocat.

Doan Thi Huong, 30 ans, a été libérée vers 07H20 (23H20 GMT jeudi) d'une prison près de Kuala Lumpur, a indiqué son avocat Hisyam Teh Poh Teik à l'AFP. Des journalistes qui attendaient à l'extérieur de la prison ont vu sortir une camionnette et une voiture aux vitres teintées. Un fonctionnaire du tribunal a également confirmé la libération de Doan Thi Huong. La jeune femme était restée seule depuis plus d'un mois sur le banc des accusés pour le meurtre de Kim Jong Nam, un détracteur du régime nord-coréen, à l'aéroport de Kuala Lumpur en février 2017. Sa co-accusée indonésienne avait bénéficié d'une libération surprise le 11 mars. Après des pressions diplomatiques vietnamiennes, le parquet malaisien a abandonné le 1er avril l'accusation de meurtre à son égard et opté pour celle d'avoir infligé des blessures avec des armes dangereuses. L'ancienne coiffeuse a alors plaidé coupable du nouveau chef d'accusation et été condamnée à une peine de trois ans et quatre mois de prison par la Haute cour malaisienne de Shah Alam. Sa libération a eu lieu après déduction de la détention provisoire effectuée depuis son arrestation en février 2017 et de remises de peine pour bonne conduite. (Belga)