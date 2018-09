Assemblée générale des Nations unies - La reine Mathilde en déplacement à New York pour trois jours

(Belga) La reine Mathilde accompagne cette semaine la délégation ministérielle belge à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle effectuera dès dimanche une visite de trois jours au siège de l'ONU, en sa capacité de défenseur des objectifs de développement durable.

La reine Mathilde est un des 17 "visages" faisant la promotion des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 établis par l'ONU, à l'instar du footballeur Lionel Messi, la chanteuse Shakira, ou encore le fondateur d'Alibaba Jack Ma et le professeur Jeffrey Sachs. Ces personnalités ont été choisies pour mener campagne en faveur de la réalisation de ces objectifs relatifs à la lutte contre la pauvreté, au changement climatique et à l'égalité des chances. Plusieurs de ces "défenseurs" se retrouvent la semaine prochaine à New York pour une rencontre avec le Sécrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ainsi pour une série d'autres évènements. Lundi matin, la souveraine inaugurera le sommet de la paix en honneur à Nelson Mandela. La reine Mathilde prendra aussi la parole lors d'une conférence sur l'enfance dans les conflits armés, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Avec le vice-Premier ministre Alexander De Croo, elle lancera une initiative de l'Unicef dans le domaine du développement. Enfin, la Reine doit aussi s'entretenir avec Marta Santos Pais, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la violence contre les enfants. Mardi matin, avant l'ouverture des débats à l'Assemblée générale, un évènement spécial réunira les défenseurs en question. Ensuite, la reine Mathilde rencontrera le cardinal Timothy Dolan avec qui elle visitera une école à Manhattan. Le déplacement de la Reine aux Nations unies prendra fin vers midi avec une déclaration lors du débat #SheIsEqual, dans le cadre d'une campagne internationale pour lever 500 millions d'euros en vue d'améliorer le quotidien de femmes et filles dans le monde. (Belga)