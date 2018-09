Assemblée générale des Nations unies - Trump annonce le début de négociations sur un nouvel accord commercial avec le Japon

(Belga) Les Etats-Unis et le Japon se sont mis d'accord pour entamer des négociations sur un nouvel accord commercial, a annoncé mercredi le président américain Donald Trump lors d'une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"Nous nous sommes mis d'accord pour lancer des négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Japon", a déclaré le président américain à des journalistes en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Donald Trump avait déjà dîné dimanche soir à New York avec Shinzo Abe. "Nous avons fait beaucoup pour aider le Japon, j'aimerais voir davantage de réciprocité dans la relation. Ca va marcher! ", avait-il alors lancé sur Twitter. Le président américain a fait de la renégociation des accords commerciaux internationaux une de ses priorités pour réduire le déficit des échanges au détriment de Washington. Il a engagé une guerre commerciale à coups de droits de douane, en premier lieu contre la Chine mais dont les alliés traditionnels des Etats-Unis ne sont pas toujours préservés. Le locataire de la Maison Blanche fustige régulièrement le "très gros déficit" commercial des Etats-Unis avec l'archipel nippon. En 2017, ce déficit était de 68,8 milliards de dollars (hors services), ce qui place l'archipel en troisième ligne derrière la Chine (375 milliards) et le Mexique (71 milliards). C'est une petite part du solde négatif total des Etats-Unis avec le reste du monde (796 milliards). Tokyo redoute par dessus tout que Washington lui impose des taxes sur les automobiles, dont les exportations vers le marché américain expliquent le gros des déséquilibres. (Belga)