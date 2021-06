Athlétisme: Lyles, Thomas et Felix se promènent sur 200 m aux sélections US

Le champion du monde du 200 m, Noah Lyles, s'est facilement qualifié pour les demi-finales de sa course préférée aux sélections américaines, vendredi à Eugene, mais en se faisant voler la vedette, en séries, par un prodige de 17 ans, Erriyon Knighton.

Lyles, sacré en 2019, ne pourra pas tenter le doublé 100-200 m car il n'a fini que 7e des sélections US sur la ligne droite, dimanche dernier. Il a semblé bien plus à l'aise sur sa distance de prédilection mais a dû se satisfaire de la 2e place, en 20.19, derrière Knighton.

Le prodige a réussi un sensationnel 20.04 et abaissé le record américain à cet âge, fixé à 20.09 il y a cinq ans, par... Lyles, lors de ces mêmes sélections américaines à Eugene. "Je n'avais pas besoin de m'épuiser", a cependant souligné Lyles après cette course qui l'a rassuré après sa déconvenue sur 100 m.

L'autre tête d'affiche de cette soirée de vendredi, dans le 200 m dames, n'a pas déçu: Gabby Thomas, 24 ans, diplômée de Harvard, a encore amélioré son meilleur chrono de l'année: 21.94, un peu mieux que ses 21.98 de jeudi.

"Je mets la barre de plus en plus haut et je m'attends, chaque fois que je suis sur la piste, à courir en moins de 22 secondes", a expliqué l'étoile montante du sprint US.

La sextuple médaillée d'or olympique Allyson Felix, qui va disputer ses cinquièmes Jeux d'affilée à Tokyo, à 35 ans, a signé le troisième chrono de la soirée, en 22.20, et gagné son billet pour la finale.

Enfin, le champion du monde du 110 m haies, Grant Holloway, a dominé sa série de la tête et des épaules: 13.11, après quatre faux départs, avec une jolie marge de sécurité sur ses rivaux les plus proches.

Il y a aussi eu trois faux départs lors de la première série du 400 m haies, au point que les genoux de Sydney McLaughlin, médaillée d'argent aux Mondiaux de 2019, ont commencé à saigner sur la piste brûlante de Hayward Field. Ce qui ne l'a pas empêchée de s'imposer en 54.07 sans le moindre souci.

Tout comme la championne olympique et détentrice du record du monde, Dalilah Muhammad, touchée par le Covid-19 en début d'année, mais qui a pu se contenter d'un modeste 55.51 pour aller en demi-finale.

Enfin, dans le 400 m haies hommes, Rai Benjamin a remporté sa série en 48.61, sans forcer et sans avoir besoin d'améliorer sa m.p.m. de l'année, en 47.13. Il a aussi indiqué qu'il n'irait pas chercher ce week-end le vieux record du monde de Kevin Young (46.78), qui résiste depuis 29 ans.