ATP Atlanta - John Isner décroche son 5e titre

L'Américain John Isner a remporté le tournoi ATP d'Atlanta dimanche pour la cinquième fois en six ans, en dominant pour la deuxième année consécutive en finale son compatriote Ryan Harrison (5-7, 6-3, 6-4).

Tête de série numéro 1, Isner rejoint Jimmy Connors, John McEnroe, Andre Agassi et Pete Sampras au palmarès des joueurs de tennis américains ayant gagné le même tournoi ATP au moins 5 fois. Isner, 9e mondial, compte désormais 14 titres sur le circuit professionnel, son succès précédent remontant au tournoi de Miami en avril. Le géant américain de 2,08 m, récent demi-finaliste à Wimbledon où il s'est incliné après un match-marathon de plus de 06H30 face à Kevin Anderson, a gagné 31 matchs à Atlanta depuis le début de sa carrière pour seulement 4 défaites. Isner, 33 ans, y a remporté trois titres d'affilée entre 2013 et 2015 et s'était incliné en finale face à l'Australien Nick Kyrgios en 2016. Dimanche en deux heures de match face à Ryan Harrison, John Isner a inscrit 21 aces et remporté 75% des points derrière sa première balle.