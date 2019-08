ATP: Dominic Thiem éliminé en quart du tournoi de Montréal

Le N.4 mondial autrichien Dominic Thiem a été sèchement battu vendredi en quart de finale du Master 1000 de Montréal par le Russe Daniil Medvedev.

Finaliste au dernier Roland-Garros, récemment titré à Kitzbühel, Thiem a été balayé 6-3, 6-1 par le 9e joueur mondial, qui file ainsi vers le dernier carré.

"Bien sûr, je m'attendais à un match plus difficile", a déclaré Medvedev. "Je suis heureux d'avoir aussi bien joué, de l'avoir battu si facilement. Cela m'a fait économiser beaucoup d'énergie et me donne beaucoup de confiance".

De son côté, Thiem a jugé qu'"avec deux matches très difficiles hier et il y a deux jours, la batterie était à plat aujourd'hui".

"Je n'étais pas à 100%, a poursuivi l'Austrichien. Ce n'est tout simplement pas suffisant en quart de finale d'un Masters 1000, surtout contre un gars comme Daniil, qui est en grande forme et joue un tennis incroyable. Je n'ai pas été capable de tenir les longs échanges, ce qui est fondamental si on veut le battre".

Au prochain tour, Medvedev affrontera le Russe Karen Khachanov (N.8), qui a dominé l'Allemand Alexander Zverev (N.7) 6-3, 6-3.