ATP Toronto - Goffin en route vers le 2e tour en double

(Belga) Le Belge David Goffin et le Bulgare Grigor Dimitrov se sont imposés en double aux Masters 1000 de Toronto ce qui leur permet d'accéder au deuxième tour. Ils se sont imposés face aux Français Jeremy Chardy et Lucas Pouille en deux sets (7-6 (7/5) et 6-4) à l'issue d'une heure et 23 minutes de jeu.

Au prochain tour, Goffin et Dimitrov rencontreront le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach. La compétition de mercredi a été suspendue un moment en raison de la pluie. En simple, notre compatriote Goffin (ATP 11) a déjà a été éliminé. Il a perdu lundi au premier tour contre le Canadien Milos Raonic (ATP 29). (Belga)