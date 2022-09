Attaque à l'arme blanche au Canada - Canada: Trudeau juge les attaques au couteau "horribles et bouleversantes"

(Belga) Les attaques à l'arme blanche qui ont fait au moins dix morts et une quinzaine de blessés dimanche dans deux localités isolées du Canada sont "horribles et bouleversantes", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau.

"Les attaques survenues aujourd'hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessés", a-t-il écrit sur Twitter. Deux suspects ont été rapidement identifiés. Ils sont toujours en fuite et une chasse à l'homme dans trois provinces a été lancée. (Belga)