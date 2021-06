Attaque au couteau en Allemagne: plusieurs personnes blessées et tuées à Würzburg

(c) BELGA

Plusieurs personnes ont été tuées et blessées vendredi dans un incident dans le centre de Würzburg, dans le Land allemand de Bavière. La police d'Unterfranken l'a confirmé sur Twitter.

Selon les médias allemands, il s'agissait d'une attaque au couteau par un homme qui s'en est pris à des passants dans cette ville de Bavière. Les policiers ont réussi à maîtriser l'agresseur à l'aide d'une arme à feu, a indiqué la police. "Plusieurs blessés et décès ont été signalés." Les policiers sont toujours sur place en masse, mais soulignent que le danger est passé. "Nous avons arrêté un suspect. Rien n'indique qu'il y ait un deuxième auteur." Elle n'a donné aucune précision sur les motivations de l'agresseur. Selon le journal Bild, trois personnes ont été tuées et six blessées, mais cette information n'a pas encore été confirmée.

Plus d'informations à venir.