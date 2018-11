Attaque au couteau à Melbourne - L'assaillant risquait de partir en Syrie en 2015, son passeport avait été annulé

(Belga) L'homme qui s'en est pris à trois passants avec un couteau à Melbourne, vendredi, s'était vu retirer son passeport par les autorités en 2015 car il risquait de rejoindre la Syrie, rapportent les médias australiens.

Cet individu identifié comme Hassan Khalif Shire Ali "tenait des positions radicales et son passeport a été annulé en 2015, lorsque les autorités ont découvert qu'il prévoyait de se rendre en Syrie", a indiqué samedi le commissaire adjoint de la police fédérale, Ian McCartney, cité par ABC. Cependant, l'unité antiterroriste de la police n'a jamais enquêté sur lui, a-t-il poursuivi. "Il a été estimé que, s'il avait des vues radicales, il ne constituait pas une menace pour la sécurité nationale." "De toute évidence, les circonstances dans lesquelles il est passé de ces positions radicales à mener cette attaque hier seront un élément clé de l'enquête sous la direction du groupe de travail conjoint contre le terrorisme (JCTT). Shire Ali, un homme âgé de 30 ans d'origine somalienne, a attaqué vendredi trois personnes dans le quartier d'affaires de Melbourne. Un homme de 74 ans qui travaillait dans un restaurant est mort sur place après avoir été poignardé. Un homme de 26 ans et un autre de 58 ans ont été blessés et emmenés à l'hôpital pour être soignés. Leur état est stable. L'assaillant a été abattu par la police et est décédé plus tard à l'hôpital. L'attaque a été revendiquée par l'Etat islamique vendredi après-midi (HB). (Belga)