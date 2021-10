Attaque dans un train à Tokyo: 17 blessés, un suspect arrêté

(Belga) Un homme a été arrêté après avoir attaqué dimanche des passagers dans un train à Tokyo avec un couteau et avoir déclenché un incendie à bord, ont annoncé des médias locaux faisant état de 17 blessés, dont un grave.

Une vidéo filmée à bord et publiée sur Twitter a montré des passagers paniqués courant dans le train, fuyant des flammes et de la fumée envahissant des wagons. Une autre vidéo filmait des passagers en train d'évacuer par des fenêtres le train de la ligne Keio immobilisé dans une station de la banlieue ouest de la capitale japonaise. L'agence de presse Kyodo a donné un bilan de 15 blessés, tandis que la chaîne de télévision publique NHK faisait état de 17 blessés, dont un grave, un homme d'une soixantaine d'années. L'agresseur présumé, qui serait âgé d'une vingtaine d'années, a attaqué des personnes avec un couteau et allumé un incendie en répandant dans le train en liquide non identifié, selon des médias. Il aurait été arrêté pour tentative de meurtre. Sollicitée par l'AFP, la police a décliné tout commentaire, et la compagnie ferroviaire Keio a déclaré qu'"un incident impliquant des blessés" s'était produit peu avant 20H00 (11H00 GMT) près de Kokuryo, dans la banlieue ouest de Tokyo. "D'abord j'ai cru que c'était un événement lié à Halloween. Mais j'ai fui quand un homme armé d'un long couteau est entré", a déclaré à l'AFP un passager qui s'en est sorti indemne. L'assaillant a commis ses actes sans montrer la moindre émotion, "juste mécaniquement", a dit une passagère, ajoutant: "Je pense que ça a fait peur à tout le monde". Selon l'agence Kyodo, le suspect a déclaré aux enquêteurs qu'il "voulait tuer des gens et être condamné à mort". Il leur a également raconté qu'il avait répandu de l'essence à briquet dans le train. Aussitôt après l'attaque, des dizaines de pompiers et de policiers se sont rendus sur place. L'attaque est survenue au moment où les bureaux de vote fermaient dans le pays qui organisait dimanche des élections législatives, et aussi en pleine fête de Halloween, très populaire dans l'archipel nippon. Les agressions sont rares au Japon, où la législation sur les armes à feu est par ailleurs extrêmement stricte. Cependant en août, deux autres attaques ont eu lieu dans les transports publics de Tokyo. Début août, alors que se tenaient les Jeux olympiques dans la capitale japonaise, une attaque au couteau à bord d'un autre train de banlieue avait fait dix blessés. Puis le 24 août, deux personnes avaient subi des brûlures à l'acide sulfurique dans une station de métro de la capitale. Dans les deux cas, les suspects, des Japonais, avaient été arrêtés peu après. (Belga)