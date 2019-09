Attaque de drones en Arabie : Poutine propose à Ryad d'acheter des missiles russes

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi à l'Arabie saoudite d'acheter un système de missile anti-aérien russe pour défendre son territoire après les attaques qui ont visé ses infrastructures pétrolières durant le weekend.

"Nous sommes prêts à aider l'Arabie saoudite pour qu'elle puisse protéger son territoire. On pourrait le faire de la même manière que l'Iran a déjà fait en achetant les systèmes de missiles russes S-300 et de la même manière que la Turquie a déjà fait en achetant les systèmes de missiles russes S-400", a déclaré M. Poutine à Ankara. Ces armes "vont sûrement protéger n'importe quels sites d'infrastructures en l'Arabie saoudite". La coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé lundi que les armes utilisées dans cette attaque, qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre Washington et Téhéran, avaient été fabriquées en Iran. Elle a été revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen, pays en guerre où Ryad intervient depuis 2015 à la tête d'une coalition militaire aux côtés du gouvernement face à la rébellion soutenue par l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a estimé qu'il n'y avait aucune preuve que cette "attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen, Washington accusant l'Iran d'en être à l'origine. La Russie a pour sa part appelé lundi la communauté internationale à "ne pas tirer de conclusions hâtives" après cette attaque. "Nous appelons tous les pays à s'abstenir de toute action ou conclusion hâtive à même d'aggraver la situation mais, au contraire, à maintenir une ligne qui aidera à l'apaiser", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. (Belga)