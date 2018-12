Attaque en cours dans un complexe gouvernemental à Kaboul

(Belga) Des hommes armés ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d'assaut un complexe gouvernemental lundi dans la capitale afghane Kaboul, ont annoncé des responsables et des témoins.

Plusieurs assaillants sont entrés dans ce complexe qui abrite des bâtiments des ministères des Travaux publics et du Travail et des Affaires sociales, a expliqué Nasrat Rahimi, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur. Une deuxième explosion a suivi celle de la voiture piégée, selon un autre porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish. Au moins quatre personnes ont été blessées, a de son côté dit un porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majroh. Selon une source des services de sécurité interrogée par l'AFP, les assaillants ont réussi à pénétrer dans un bureau du ministère du Travail et des Affaires sociales. On ignorait si des employés s'y trouvaient encore. (Belga)