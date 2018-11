Attaqué par un requin, un surfeur le chasse à coup de planche

Un surfeur australien de 43 ans a été mordu à la jambe par un requin qu'il a ensuite réussi à mettre en déroute à l'aide de sa planche de surf, non loin de Ballina, une station balnéaire populaire de Nouvelles-Galles du Sud. L'attaque survient deux jours après le décès d'un Australien qui a succombé aux morsures d'un requin au Queensland. Le nouvel incident ne risque pas cette fois de coûter les jours de la victime.

Le quadragénaire surfait à l'aube avec deux amis le long de la plage de Shelly Beach à 750 kilomètres au nord de Sydney quand il a été déstabilisé par un requin. Le squale a infligé une morsure conséquente au surfeur qui a réussi à s'échapper en frappant avec sa planche l'animal, et en rejoignant la plage. Après avoir pansé sommairement sa blessure, il s'est rendu lui-même à l'hôpital pour être traité. Blessé au mollet sur une vingtaine de centimètres, ses jours ne sont pas en danger.





Un requin d'un mètre et demi



Il est estimé que le requin en question mesurait environ un mètre et demi de long, mais son espèce n'a pas été déterminée. Les plages de la région vont être fermées durant 24 heures à la demande de la police et resteront surveillées, notamment à l'aide de drones. Des drum lines permanentes, pièges aquatiques utilisés pour capturer les grands requins via des appâts, ont été installés. Il y a trois ans, un surfeur japonais était décédé après avoir eu les jambes arrachées par un requin blanc sur cette même plage.





Plusieurs incidents avec des requins



Cette nouvelle attaque s'inscrit dans une série d'incidents récents, avec le décès en début de semaine d'un homme de 33 ans qui nageait avec des amis près d'un bateau privé dans la région des îles Whitsunday, plus au nord sur la côte du Queensland.



En septembre, une femme de 46 ans et une fille de 12 ans avaient été attaquées par des requins à une journée d'intervalle dans la même région. La jeune fille avait perdu une jambe. Six requins de grande taille avaient été tués dans la foulée sur ordre des autorités, en dépit des avis négatifs de spécialistes de la biologie marine.