Attaque rare en Australie: un kangourou blesse trois personnes avant d'être chassé à coups de pelle

Trois membres d'une même famille ont été blessés en Australie par un kangourou qui a finalement battu en retraite sous des coups de pelle.



Linda Smith, 64 ans, a été blessée au poumon, aux côtes et a dû être opérée dimanche, au lendemain de l'attaque survenue dans sa propriété de la région de Sarling Downs, dans l'Etat du Queensland (nord-est).



Elle et son mari Jim nourrissaient chaque soir une trentaine de kangourous et wallabies dans leur propriété, les animaux sauvages étant confrontés à des pénuries de nourriture en raison de la sécheresse qui frappe le pays.



Un grand mâle mesurant 1,80 mètre a cependant attaqué son mari alors qu'il lui donnait à manger, a-t-elle raconté au service ambulancier du Queensland.



"Jim était à terre et le kangourou continuait de lui donner des coups. Je suis sortie pour tenter de l'aider en prenant un balai mais le kangourou est parvenu à me faire perdre le balai et m'a attaquée", a-t-elle dit.



Mme Smith a réussi à attraper un morceau de bois pour se défendre, et son fils de 40 ans est "venu à la rescousse en frappant le kangourou à la tête avec une pelle".



L'animal s'est ensuite enfui, a indiqué le service ambulancier, précisant que ce genre d'attaque était "rare".



Mme Smith a indiqué qu'elle ne voulait pas que l'on traque et tue l'animal qui les a attaqués, en parlant d'un "acte de la nature", et en reconnaissant qu'elle savait qu'il y avait un risque avec des animaux sauvages.



"Je comprends ce qui s'est passé", a-t-elle dit en expliquant que les kangourous pouvaient être agressifs à la saison de la reproduction.



"Je n'en avais toutefois jamais vus d'aussi agressifs. Il voulait en découdre".



On dénombre plus de 46 millions de kangourous en Australie, selon une estimation réalisée l'an dernier par le gouvernement.