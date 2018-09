Attaque sur un site touristique à Mexico: le bilan monte à 6 morts

(Belga) Une sixième personne est morte, succombant à ses blessures après l'attaque menée vendredi par des hommes déguisés en mariachis sur une place touristique du centre de Mexico, ont annoncé lundi les autorités.

L'attaque avait eu lieu dans la soirée sur la place Garibaldi, dans le centre de la capitale mexicaine. De nombreuses personnes se trouvaient sur cette place aux nombreux bars et où se produisent habituellement des formations de mariachis. Le lieu était particulièrement fréquenté alors que le Mexique commémorait son indépendance pendant le week-end. Quelque 60 douilles percutées avaient retrouvées au sol après l'attaque, selon les enquêteurs. Le bilan de cinq morts - trois hommes et deux femmes - et huit blessés, est passé à six morts lundi : un homme, âgé de 32 ans, a succombé à ses blessures, ont indiqué les autorités. Selon le maire de la capitale, José Ramon Amieva, les suspects ont été identifiés et l'attaque a été perpétrée dans le cadre d'une guerre entre gangs locaux liés à la drogue. La Plaza Garibaldi est située à proximité du quartier de Tepito, où est basé le plus important groupe criminel de la capitale, l'Union Tepito, dont le chef a été arrêté en août. Deux des personnes décédées avaient des antécédents judiciaires pour vol. (Belga)