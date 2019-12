Attaque terroriste à Londres: une des victimes identifiée

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué samedi l'attaque au couteau ayant fait deux morts à Londres la veille, selon l'agence de propagande Amaq de l'organisation jihadiste.

Une des deux victimes a été identifiée. Il s'agit de Jack Merritt, un jeune homme de 25 ans. Diplômé en droit et en criminologie à l’université de Cambridge, il coordonnait la conférence "Learning Together" à laquelle l’assaillant Usman Khan (28 ans), avait assisté. "Mon fils Jack, qui a été tué dans l’attaque, ne voudrait pas que sa mort serve d’excuse pour que des peines plus draconiennes soient prononcées ou pour que des personnes soient détenues arbitrairement. RIP Jack: tu t’étais toujours mis du côté des opprimés”, a écrit le papa de Jack Merritt sur les réseaux sociaux.

David Merritt, qui ne veut pas de récupération politique contraire aux valeurs de son fils, ajoute que "Jack avait le don pour aider ceux qui étaient sur la mauvaise pente et avait fait un détour par la case prison. Il aimait ses collègues et son travail. Merci pour votre soutien, je sais ses collègues sous le choc, prenez soin les uns des autres en ces temps terriblement difficiles."

Des amis de Jack Merritt se sont également exprimés sur la BBC et sur les réseaux sociaux, pour rendre hommage "au garçon le plus gentil du monde". "Il était trop bon pour cette Terre", "Il travaillait pour ce en quoi il croyait: qu’on changerait un jour notre manière de voir le monde", indiquent différents témoignages. “Voir Jack nous être arrachés est la pire des choses. Nous nous souviendrons à jamais de comment il a vécu et non de comment il est mort”, a ajouté une des amies de Jack Merritt.

Le groupe terroriste islamique Etat islamique revendique l'attaque

Cette attaque, qualifiée de "terroriste" et survenue à l'endroit même où un attentat s'était déjà déroulé en 2017, à moins de deux semaines d'élections législatives anticipées au Royaume-Uni, a coûté la vie à un homme et une femme. Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué ce samedi l'attaque, selon l'agence de propagande Amaq de l'organisation djihadiste. "L'auteur de l'attaque menée hier à Londres fait partie des combattants de l'EI" et il l'a commise "en réponse aux appels à cibler les habitants des pays de la coalition internationale" anti-EI, a indiqué Amaq dans un communiqué publié sur une chaîne du groupe sur Telegram.



Trois personnes, un homme et deux femmes, ont été blessées. L'une se trouvait vendredi soir dans un état "critique mais stable", une autre dans "un état stable" et une troisième a subi des "blessures moins graves", a précisé le patron du service public de santé britannique (NHS), Simon Steven. Nous sommes toujours à un stade précoce de l'enquête, mais en ce moment nous ne recherchons activement personne d'autre en lien avec cette attaque", a souligné Neil Basu.

Appelant toutefois le public à rester "vigilant", il a invité celui-ci à "continuer à éviter" la zone, où se trouvent de nombreux bureaux et lieux de sortie, qui restera bouclée "un certain temps".

Il a participé à une conférence, avec son bracelet électronique

Selon la police, l'homme a participé vendredi à une conférence organisée dans le Fishmonger's Hall, un bâtiment à l'extrémité nord du London Bridge à l'intérieur duquel l'attaque a commencé. Il a ensuite poursuivi sur London Bridge, avant d'être arrêté par des membres du public puis abattu par la police, cinq minutes après qu'elle fut appelée à 13H58 (locales et GMT).

Le journal The Times a précisé que l'homme portait un bracelet électronique lorsqu'il a pris part à cette conférence sur la réhabilitation de prisonniers organisée par l'université de Cambridge.

Cette attaque, survenue aussi à quelques jours d'un sommet de l'Otan réunissant à Londres mardi et mercredi de nombreux chefs d'Etat, a chamboulé la campagne électorale en vue des élections du 12 décembre. Les partis conservateur, travailliste et libéral-démocrate l'ont temporairement mise entre parenthèses.

Plusieurs passants salués en héros

Plusieurs passants ont été salués en "héros" par la police et des responsables politiques pour s'être rués sur l'assaillant et s'être battus avec lui, selon des vidéos enregistrées par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux.



"On a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de lui arracher son couteau afin qu'il ne blesse personne d'autre", a expliqué à la BBC Stevie Hurst, un guide de tourisme figurant parmi ceux qui sont intervenus.