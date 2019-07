Attaques de requins en Floride: déjà 3 en 3 jours (vidéo)

Coup de frayeur le long de la côte en Floride. C’est la troisième attaque de requin en trois jours. Frank O’Rourke est un surfeur professionnel. Il faisait du boogie-boarding et a été mordu par un requin. Heureusement, il n’a qu’une blessure au coude.

Bobby Owens a été témoin de la troisième et dernière attaque de requin en date sur la côte floridienne. Il raconte aux caméras de CNN: "Je peux vous dire que la blessure à sa main était grave." C’est déjà la sixième personne à être mordue dans les eaux de Volusia County cette année. Frank O’Rourke a 49 ans. Il a été attaqué en faisant du boogie-boarding (pratique qui consiste à se mettre à genoux sur une petite planche, ndlr).

RJ Berger a lui aussi été témoin de l’attaque: "Le requin est sorti de l’eau après être venu par derrière la vague, et il est lui est tombé dessus, sur sa planche. Il l’a fait tomber et l’a mordu au coude." Le jeune surfeur a même filmé la scène: "Boom! C’est là qu’il le chope. On peut voir la queue du requin." La victime a été soigné par un sauveteur, mais il n’est pas tout de suite aller chez le médecin. Il est allé panser sa blessure ailleurs, comme le raconte RJ: "Il est tout de suite aller au bar parce qu’il disait ‘hey je me suis mordre par un requin’ et les gens lui ont offert des verres." Les sauveteurs de la côte ont été alerté par les garde-côtes, dans les prochains jours, les baignades et surf seront d'autant plus surveillées.