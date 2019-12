Attentat à Mogadiscio: Près de 100 victimes recensées

(Belga) Le bilan de l'attentat à la voiture piégée perpétré samedi matin à Mogadiscio ne cesse de s'alourdir. La police somalienne annonce avoir recensé près de 100 victimes.

Samedi matin, un camion contenant des explosifs a explosé dans une zone animée de la capitale somalienne. L'attentat s'est produit dans un secteur où le trafic est très dense, près d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts. Les bilans antérieurs faisaient état de plus de 70 morts mais, selon la police, on dénombre désormais près de 100 morts. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. La Somalie est depuis longtemps la proie d'attaques des Shebab, liés à Al-Qaïda. Ce groupe terroriste islamiste a été expulsé de la capitale en 2011, mais mène toujours des campagnes de guérilla depuis la campagne. (Belga)