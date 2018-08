Attentat contre Maduro - L'"attentat" contre Maduro, une atteinte aux pays "progressistes", pour le Nicaragua

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Denis Moncada, a affirmé dimanche que "la tentative d'assassinat" contre le président vénézuélien Nicolas Maduro était une atteinte aux gouvernements "démocratiques, progressistes et révolutionnaires" d'Amérique latine et des Caraïbes, dont fait partie "le Nicaragua".

M. Moncada, qui a tenu a exprimer sa solidarité avec le Venezuela depuis son ministère, s'est félicité de l'échec de cette "tentative d'assassinat" qu'il a déploré. "Ce genre d'acte terroriste (...) n'est pas souhaitable pour les révolutionnaires de cet hémisphère", a-t-il ajouté. La présidence nicaraguayenne a également condamné l'"attentat" contre M. Maduro, "mené par des forces obscures de droite qui, pleines de haine, cherchent à détruire les processus libertaires". Selon les autorités vénézuéliennes, l'attentat a été commis avec des drones chargés d'explosif durant une parade militaire samedi à Caracas. Le Venezuela est l'un des rares pays d'Amérique latine à avoir soutenu le gouvernement nicaraguayen de Daniel Ortega dans la crise politique que traverse le pays depuis le 18 avril et qui a fait au moins 317 morts. M. Ortega accuse l'opposition nicaraguayenne de fomenter un coup d'Etat contre son gouvernement avec le soutien des Etats-Unis. Selon le président du parlement du Nicaragua, Gustavo Porras, ce "qu'ils font depuis des années à nos frères vénézuéliens (...) est ce qu'ils veulent faire" au Nicaragua. "Nous devons être préparés, avec nos frères et soeurs vénézuéliens et toutes les nations libres de ce continent, à faire faire face à ce type d'agression", a ajouté M. Porras, un proche de Daniel Ortega et de son épouse et vice-présidente, Rosario Murillo. (Belga)