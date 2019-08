Attentat d'El Paso: comment le tireur a-t-il pu partager ses messages de haine sur un forum sans être repéré?

L'auteur de l'attentat d'El Paso avait mentionné ses intentions racistes sur le forum 8chan, connu pour ses dérives extrémistes. Malgré cette publication et les discours de haine exprimés avant de tuer 22 personnes samedi dernier, le tireur n'a pas été appréhendé. Comment expliquer que ce forum ne soit pas contrôlé ?

En abattant 22 personnes samedi dernier, le tireur voulait tuer des mexicains, comme il le mentionne sur un forum de discussion quelques jours avant son geste. Patrick Crusius a publié un manifeste raciste dans lequel il évoque "une invasion hispanique" du Texas.





Comment faire fermer ce genre de forums ?



Le site 8chan, a la réputation d'être étroitement lié aux pires dérives extrémistes. Pourtant, le tireur n'a pas été repéré avant de commettre l'attentat. "Pour utiliser un forum il faut une charte d'utilisation que les gens doivent respecter, et que les personnes qui gèrent le forum doivent faire respecter", explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale.

Selon le commissaire, pour faire fermer un forum, il faut d'abord déposer une plainte. "S'il y a un problème, il peut y avoir un retour vers l'autorité, et une plainte qui peut être déposée par rapport à la loi qui est contournée. Les autorités peuvent prendre des dispositions pour faire fermer le forum le cas échéant."



Pour pouvoir déposer une plainte, il faut bien garder à l'esprit de prendre des captures d'écran des passages qui ne respectent pas la loi belge, afin de les transmettre aux autorités.





Une surveillance pas assez stricte



Après l’attaque du supermarché, les États-Unis sont une nouvelle fois la proie d'un acte raciste nourri par les forums et réseaux sociaux, où la surveillance n’est pas toujours assez stricte.



Mathieu Tamigniau, journaliste spécialisé en nouvelles technologies, précise que la modération sur Facebook et celle sur les forums n'est pas opérée de la même manière. "Un forum, à la base, c'est un site web, donc il est géré par une entreprise, ou parfois par une personne. Lui, il surveille ça comme il le veut : parfois il ne surveille pas, ou alors il le fait et décide de bannir certains sujets. Tandis qu'un réseau social comme Facebook a des dizaine de milliers de modérateurs et des politiques très strictes au niveau des publications de contenus."



Quant à Patrick Crusius, même s'il coopère avec la police depuis son arrestation, il risque la peine de mort pour ses déviances racistes.