Attentat d'Orlando: la veuve du tueur acquittée

L'épouse d'Omar Mateen, l'homme qui a tué 49 personnes à Orlando en 2016, a été déclarée non coupable vendredi d'avoir aidé son mari à perpétrer le pire attentat jihadiste commis aux Etats-Unis depuis le 11-Septembre.

Agée de 31 ans, Noor Salman était accusée d'avoir aidé son mari à préparer l'attentat commis au nom du groupe Etat islamique le 12 juin 2016, dans une boîte de nuit gay, le Pulse, et d'avoir menti aux enquêteurs. Elle risquait la prison à vie.

Les jurés "n'ont pas fait de Noor Salman la dernière victime", s'est réjouie devant les journalistes l'une de ses avocates, Linda Moreno, après le verdict d'un tribunal d'Orlando, en Floride.

"Les jurés sont les héros", a également salué un autre avocat de la défense, Charles Swift soulignant que la jeune femme était surtout "dévouée à l'enfant" qu'elle a eu avec Omar Mateen.

Un verdict au contraire mal reçu par le shérif local, Jerry Demings, qui s'est dit "déçu". Je "sais que les victimes et/ou leurs familles sont encore plus déçues", a-t-il affirmé dans un communiqué.

"Ca a été un moment éprouvant pour notre comté et beaucoup ont l'impression que justice n'a pas été rendue", a poursuivi Jerry Demings. "Toutefois, le système judiciaire a parlé et nous devons nous occuper de continuer à accompagner les familles et toute la ville dans leur travail de guérison, pour que cet événement ne soit pas ce qui nous définisse."

Le chef de la police d'Orlando, John Mina, a lui remercié le jury, sur Twitter, pour "son dur travail et ses délibérations sérieuses". "Je crois en notre justice pénale".

Et le maire de la ville, Buddy Dyer, a dit, sur Twitter, avoir "espoir que la fin du procès lié à la tragédie du Pulse pourra aider notre ville à poursuivre son processus de deuil".

Les 12 jurés avaient commencé à délibérer mercredi après-midi, après le procès démarré le 3 mars.

- Disney World visé -

Les avocats de Noor Salman ont argué que sa déclaration à la police, dans laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance des intentions meurtrières de son mari, est intervenue sous la contrainte, après 16 heures d'interrogatoire.

La défense a en outre avancé que Mme Salman est dotée d'un faible coefficient intellectuel, ce qui la rendrait influençable, et qu'elle était dominée par un époux violent, qui la battait. Elle aurait eu peur de le contredire, même en son absence.

"Pourquoi Omar Mateen se serait-il confié à Noor, une femme qu'il ne respectait manifestement pas ?" avait argumenté mercredi, dans ses conclusions, Linda Moreno, selon le journal local Orlando Sentinel. "Elle n'était pas son égale, elle n'était pas sa partenaire et elle n'était pas sa confidente".

Pendant l'audience, les procureurs ont affirmé qu'Omar Mateen comptait au départ attaquer le grand parc thématique de Disney, à Orlando, en cachant son arme dans une poussette. Mais il y aurait finalement renoncé, échaudé par la forte présence policière, décidant de viser le Pulse.

Au cours de l'attaque, qui a également fait plus de 50 blessés, Omar Mateen, 29 ans, avait appelé le numéro des urgences pour plaider allégeance à l'EI. Il a été tué lors de l'assaut de la police.