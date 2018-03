Attentat d'Orlando: sélection du jury pour le procès de la veuve du tireur

(Belga) La sélection du jury a commencé jeudi dans le procès de la veuve d'Omar Mateen, l'Américain d'origine afghane qui avait tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando en juin 2016 au nom de l'organisation Etat islamique (EI).

Noor Salman, 31 ans, est accusée d'avoir aidé son mari à préparer l'attentat et d'avoir menti aux enquêteurs. Si elle est reconnue coupable, elle risque la prison à vie. La fusillade du 12 juin 2016 dans le club Pulse a été l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avec 49 morts et 53 blessés. Au cours de l'attaque, Omar Mateen, 29 ans, a appelé le numéro des urgences pour plaider allégeance à l'EI. Il a ensuite été tué lorsque la police a donné l'assaut. Jeudi, un juge de Floride a prévenu les jurés potentiels que le procès pourrait durer jusqu'à six semaines, selon le journal local Orlando Sentinel. Le juge a également demandé aux jurés potentiels de rester impartiaux, malgré leurs souvenirs du 11-Septembre ou de la récente fusillade du lycée de Parkland, qui a fait 17 morts. Les avocats de Noor Salman vont arguer que sa déclaration à la police dans laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance des intentions meurtrières de son mari est intervenue sous la contrainte, après 16 heures d'interrogatoire. La défense va également mettre en avant qu'Omar Mateen battait sa femme, et que cette dernière avait peur de le contredire, devant lui ou dans son dos. Noor Salman, mère d'un garçon de quatre ans qu'elle a eu avec Omar Mateen, a été arrêtée dans le nord de la Californie en janvier 2017. (Belga)