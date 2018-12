Attentat de Strasbourg: un proche du tueur va être présenté à un juge

Un proche de Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, va être présenté à un juge d'instruction antiterroriste à Paris en vue de sa mise en examen, a annoncé lundi le parquet de Paris qui a requis son placement en détention provisoire.

Selon une source proche du dossier, cet homme de 38 ans, arrêté jeudi, est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver utilisé par Chérif Chekatt lors de l'attentat du 11 décembre qui a fait cinq morts et onze blessés.

Le parquet de Paris a ouvert lundi une information judiciaire, notamment pour "assassinats et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "association de malfaiteurs terroristes criminelle" et "acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A ou B par au moins deux personnes en relation avec une entreprise terroriste".

Six autres personnes qui avaient été placées en garde à vue après l'attentat mardi soir, parmi lesquelles figuraient les parents de l'assaillant de 29 ans et deux de ses frères, ont été libérées au cours du week-end "en l'absence d'éléments incriminants".

Mardi soir, Chérif Chekatt, un délinquant fiché S pour radicalisation islamiste, a pénétré dans le centre historique de Strasbourg, armé d'un pistolet et d'un couteau et a attaqué des passants à plusieurs endroits, avant de parvenir à s'enfuir. Après 48 heures de traque, il a été tué par des policiers jeudi soir dans une rue du quartier du Neudorf, au sud du centre-ville.