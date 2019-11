Attentat déjoué avant l'Euro-2016: Reda Kriket et six autres suspects renvoyés aux assises

A quelques semaines de l'Euro-2016 de football, un arsenal "d'une ampleur inédite" avait été découvert dans un appartement de la banlieue parisienne: près de quatre ans après, sept suspects viennent d'être renvoyés devant une cour d'assises spéciale pour un projet d'attentat déjoué.

Selon l'ordonnance des juges d'instruction datée du 25 novembre, dont a eu connaissance l'AFP, Reda Kriket, un délinquant multirécidiviste de 37 ans converti au jihadisme, et six autres suspects doivent ainsi être jugés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Pour le seul Kriket, ils ordonnent également un procès pour "usage de documents administratifs falsifiés".

En mars 2016, les enquêteurs avaient découvert un arsenal de guerre dans un appartement d'Argenteuil (Val-d'Oise) loué par Reda Kriket. Des fusils d'assaut, des armes de poing et du TATP, un explosif artisanal prisé par le groupe État islamique (EI), avaient été saisis.

Quelques jours seulement après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 et quelques mois après ceux du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, cette découverte avait "permis d'éviter la commission d'une action d'une extrême violence par un réseau terroriste prêt à passer à l'acte", selon le procureur de Paris de l'époque, François Molins.

Alors Premier ministre, Manuel Valls avait déclaré en juillet 2016 que cette cellule avait "sûrement l'Euro de football en ligne de mire". Cette compétition s'est déroulée en France du 10 juin au 10 juillet 2016.

Au cours de ses interrogatoires devant les juges, Reda Kriket a toujours nié avoir eu pour projet de commettre un attentat. Il a en revanche admis avoir possédé ces armes, expliquant vouloir braquer des dealers "car ils ne portent pas plainte", selon des documents dont a eu connaissance l'AFP.

- "Acquis aux thèses jihadistes" -

Durant un temps, il avait également évoqué un individu, qu'il appelait Abou Badr, comme étant celui ayant déposé les armes dans l'appartement avant de partir en Syrie. Il a finalement reconnu avoir inventé l'existence de ce personnage.

Reda Kriket, qui est aussi soupçonné de s'être rendu en Turquie pour rejoindre les rangs de l'organisation Etat islamique, avait été condamné en son absence en 2015 à Bruxelles avec Abdelhamid Abaaoud, un des organisateurs des attaques du 13 novembre, dans un procès de filière jihadiste vers la Syrie.

Un des suspects de la procédure française, Anis Bahri, avait lui été interpellé à Rotterdam à la demande des autorités françaises, quelques jours après l'arrestation de Reda Kriket. Quarante-cinq kilos de munitions avaient été retrouvés dans l'appartement où il séjournait aux Pays-Bas.

Dans leur ordonnance, les magistrats instructeurs relèvent que les investigations ont permis de montrer que Reda Kriket, Anis Bahri et un troisième accusé, Abderrahmane Ameuroud, étaient "acquis de longue date aux thèses jihadistes" et qu'ils "constituaient le coeur idéologique et opérationnel de cette cellule".

Ils soulignent également que l'information judiciaire a "permis de démontrer l'implication de l'ensemble" des suspects "à divers degrés dans la préparation d'un attentat qui aurait pu se révéler particulièrement meurtrier" et que "la cellule d'Argenteuil semblait s'inscrire (...) en cohérence avec les attentats et projets d'attentats perpétrés en Europe depuis 2015".

Dans une procédure distincte, la justice a condamné en avril aux Pays-Bas deux hommes à un an et neuf mois de prison pour avoir fourni des munitions aux sept suspects, sans connaître leur usage final, selon les procureurs néerlandais.