Attentat meurtrier dans le sud de l'Afghanistan, au moins 10 morts

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 10 morts et 37 blessés vendredi soir dans la province du Helmand, dans le sud du pays. Bilan annoncé par le gouverneur de la province. L'attaque s'est produite devant un stade. Les spectateurs quittaient les lieux, après un match de lutte.

Vendredi dans la soirée, une voiture a explosé devant un stade de la vile de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand. Selon les autorités, le bilan risque encore d'augmenter. Pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée.

La province du Helmand est un des fiefs des Talibans. La province est aussi le premier producteur de pavot qui sert à la production d'opium et d'héroïne.

Ces dernières semaines ont été parmi les plus meurtrières en Afghanistan depuis le retrait des troupes militaires des pays de l'OTAN, en janvier 2015. Mercredi dernier, un autre attentat a tué 31 personnes et fait 65 blessés. Les habitants célébraient le nouvel an persan, Norouz. Cette précédente attaque a eu lieu à Kaboul, la capitale afghane, et a été revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique.