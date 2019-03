Attentats à Christchurch - L'armurier fournisseur du tueur des mosquées ne se sent pas coupable

(Belga) L'armurier néo-zélandais qui a vendu des armes au tireur des mosquées a déclaré lundi ne ressentir aucune culpabilité pour la mort de 50 fidèles.

David Tipple, directeur général de Gun City, a confirmé qu'il avait vendu au suspect Brenton Tarrant quatre armes à feu ainsi que des munitions. "Nous n'avons rien décelé d'extraordinaire quant à ce détenteur de permis de port d'armes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Christchurch, la ville de l'île du Sud où le tueur a commis un carnage vendredi. M. Turner s'est refusé à répondre aux questions sur le fait que le tireur s'était servi d'armes venant de son commerce, estimant que l'heure n'était pas au débat sur les armes. Et comme on lui demandait s'il ressentait une forme de culpabilité quelconque, il a répondu: "non". Il a ajouté qu'il continuerait à vendre ses armes à toute personne munie des mêmes papiers que le tireur, et qu'il appartenait aux autorités de trancher sur les demandes de port d'arme. Il a démenti qu'il y ait une ruée sur les armes à feu, alors que la Première ministre Jacinda Ardern a annoncé que son gouvernement avait donné son accord de "principe" à un durcissement de la législation sur les armes et présenterait prochainement des mesures en ce sens. "Nous avons pris une décision en tant que gouvernement, nous sommes unis", a-t-elle déclaré, annonçant aussi une enquête sur l'attaque contre les mosquées qui a fait 50 morts. (Belga)