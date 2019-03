Attentats de Christchurch: Donald Trump dénonce les attaques "ridicules" le visant

Le président américain Donald Trump a dénoncé lundi les attaques "ridicules" dont il a fait l'objet après les attentats meurtriers contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, certains élus lui reprochant notamment son silence sur la menace des suprémacistes blancs.



"Les médias Fake News font tout ce qu'ils peuvent pour me rendre responsable de l'horrible attaque en Nouvelle-Zélande", a-t-il tweeté. "Ils vont devoir travailler très dur pour démontrer ça. Tellement ridicule!".



M. Trump a rapidement condamné vendredi "les événements horribles" de Christchurch, tout en estimant un peu plus tard que cette idéologie d'une supériorité blanche dans le monde n'était pas une menace "répandue". "Je pense qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes qui ont de gros, gros problèmes", a-t-il dit.



L'auteur des attentats, un extrémiste de droite australien de 28 ans, a revendiqué son acte sur les réseaux sociaux dans un long texte truffé de références racistes et de théories du complot. Il a fait une référence à Donald Trump, qualifié de "symbole de l'identité blanche renouvelée".