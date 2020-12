Attentats de janvier 2015: la défense appelle la cour à garder la "tête froide"

Des peines justes pour des hommes "ordinaires": au procès "historique" des attentats de janvier 2015, la défense a dénoncé jeudi les "fables" de l'accusation, appelant la cour d'assises spéciale de Paris au "courage" de ne pas suivre de lourdes réquisitions.

Le parquet national antiterroriste a requis mardi des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des 14 accusés, "cheville ouvrière" et "base arrière" des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hyper Cacher, qui ont fait 17 morts.

"Dans ces box, je ne vois que des êtres humains sidérés par les crimes atroces commis par d'autres, (...) des auteurs qui ne sont plus que poussière", a lancé Me Hugo Lévy, avocat de Willy Prevost.

Contre son client, qui a grandi dans la même cité qu'Amedy Coulibaly et qui a reconnu des achats matériels pour lui, dont une voiture et des gilets tactiques, 18 ans de réclusion criminelle ont été requis, un "tarif disproportionné, excessif", a estimé Me Lévy.

"Coulibaly s'est servi de lui et l'a trahi. (...) Non seulement Willy Prevost n'a pas adhéré au projet terroriste de Coulibaly, mais il en a tout ignoré. Son ignorance était la condition de la réussite de Coulibaly", a plaidé l'avocat.

"Sanctionnez l'erreur commise, mais donnez-lui la possibilité d'aimer la vie", a lancé Me Lévy à la cour.

Sa consoeur, Me Margot Pugliese, avocate de Miguel Martinez, accusé d'avoir fourni des armes aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amedy Coulibaly, avait rudoyé avant lui un "dossier qui transpire la peur et la déraison", depuis l'électrochoc des attentats il y a près de six ans.

Parce qu'il portait alors la barbe, "on a voulu voir en Miguel Martinez ce fou de Dieu" et cela est devenu "la thèse, le fil rouge de toute cette instruction", a déploré Me Pugliese.

"Vous savez à la fin de l'audience que Miguel Martinez n'est pas radicalisé, cette radicalisation n'existe pas", a insisté l'avocate. Dans le dossier, il ne reste contre son client qu'un "transport d'armes rouillées, qui ont fini en partie dans la Meuse" et qui n'ont "rien à voir avec les attentats", a-t-elle assuré.

"Il va falloir que vous baissiez, beaucoup, beaucoup, beaucoup" la peine requise (15 ans de réclusion criminelle) à l'encontre de Miguel Martinez, a lancé Me Pugliese, demandant aux cinq magistrats professionnels d'avoir ce "courage" de "juger librement, quelle que soit l'affaire, même si on vous dit +le monde vous regarde+".

Les plaidoiries de la défense se poursuivent jusqu'à lundi. Verdict attendu le 16 décembre.