Attentats déjoués contre l'Otan au Kosovo, en France et en Belgique: deux Kosovars arrêtés

Deux Kosovars, un homme et une femme, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir projeté des "attaques terroristes" contre la force de l'Otan au Kosovo, mais également contre la population en France et en Belgique, a-t-on indiqué vendredi de source judiciaire kosovare.

Les deux suspects, ont planifié "des attaques suicides avec des voitures piégées" contre des soldats de la force de l'Otan au Kosovo (Kfor) et dans des "endroits fréquentés par des citoyens", selon un communiqué d'un tribunal de Pristina. Ils ont également planifié de commettre des "attaques suicides dans des endroits fréquentés par des citoyens, en Belgique et en France", selon la même source. Ni l'identité des suspects, arrêtés mardi, ni leur motivation, n'ont été révélées. Un des suspects dispose également de la nationalité belge. Ils ont été placés en détention provisoire pour un mois, conformément à la loi kosovare. Selon les estimations officielles du Kosovo, quelque 300 Kosovars ont combattu depuis 2012 dans les rangs du Front al-Nosra ou de l'organisation Etat islamique, surtout en Syrie. Plus d'une cinquantaine ont été tués, mais 130 sont rentrés au pays. "En proportion de sa population d'1,8 million d'habitants, le Kosovo est vraisemblablement la plus importante source de djihadistes en Syrie et en Irak", résumait dès 2015, le centre de réflexion américain Combating Terrorism Center, de l'académie militaire de West Point. Huit islamistes ont été condamnés en mai par un tribunal au Kosovo à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour avoir préparé en 2016 une attaque contre la sélection de football israélienne et ses supporteurs avant un match en Albanie. La plupart d'entre eux sont des Albanais du Kosovo, sauf un qui est un Albanais de Macédoine. Ils avaient également planifié de commettre des attaques au Kosovo contre des dirigeants politiques de ce pays et des diplomates. Environ 90% des 1,8 million d'habitants du Kosovo sont musulmans, l'écrasante majorité d'entre eux pratiquant un islam modéré.