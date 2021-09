Le 11 septembre 2001, Dan Nigro, chef des pompiers de New York, est appelé pour intervenir dans les tours Jumelles. À ce moment-là, il ignore combien de personnes se trouvent dans les bâtiments.

"Au final, 750 membres du service incendie ont répondu et leur travail consistait à évacuer autant de personnes que possible. Et nous en avons évacué des milliers. Mais avant de pouvoir sortir tout le monde du bâtiment, nous avons manqué de temps. Et 343 de nos membres ont disparu, presque la moitié de ceux qui sont intervenus ce jour-là", confie-t-il.

24 heures sur 24, 7 jours par semaine… Les pompiers ont continué à rechercher des survivants tout en organisant les hommages à ceux qu’ils ont perdus.

Même 20 ans plus tard, c’est très fort

"Nous devions avoir des funérailles et des services commémoratifs presque tous les jours pour ces 343 membres et pour honorer leurs familles. Et nous l’avons fait. Ce n’était pas facile. Ce n’était pas agréable, mais c’était nécessaire. Et je suis vraiment fier que le département ait pu traiter chacun d’entre eux comme un individu et organiser des funérailles départementales comme nous le devions, et un mémorial", se remémore le pompier.

Avant d'ajouter: "Pour ceux d’entre nous qui ont survécu et qui sont intervenus ce jour-là, c’est une partie indélébile de notre vie. Par un jour ne passe, sans qu’à un moment, on ne pense à quelque chose de cette journée, ou à une personne de cette journée. Et même 20 ans plus tard, c’est très fort".

Exposés à des substances toxiques sur place, de nombreux pompiers sont tombés malades au fil des années. Cancer, difficultés respiratoires… 254 d’entre eux ont encore perdu la vie depuis le 11 septembre 2001.