Atterrissages très dangereux à Washington à cause d'un vent soufflant jusqu'à 112km/h (vidéo)

A cause des mauvaises conditions climatiques, notamment d’un vent très fort, plusieurs avions ont eu des difficultés lors de l’atterrissage à l’aéroport Ronald Reagan de Washington DC, vendredi.



Un avion de la compagnie Southwest Airlines a même dû avorter sa tentative d’atterrissage car le vent l’a empêché de se poser correctement sur la piste. Il faut dire que le vent a atteint 122km/h.



Plusieurs passagers ont d’ailleurs indiqué qu’ils avaient constaté beaucoup de turbulences durant le vol, et plus particulièrement lors de l’atterrissage.