Au Brésil, le calvaire des étrangers en liberté conditionnelle

Quand elle est sortie d'une prison de Rio de Janeiro en juin, Thandi, Sud-africaine incarcérée pour trafic de drogue, n'avait nulle part où aller et pas un sou en poche.

"Un policier m'a proposé d'utiliser son téléphone et de me donner un peu d'argent en échange d'une relation sexuelle", explique à l'AFP la jeune femme de 33 ans, qui n'a pas souhaité révéler son vrai nom.

"Il m'a amenée dans un hôtel et ensuite il m'a donné 30 réais (environ 6,50 euros)", ajoute cette mère de deux enfants restés en Afrique du Sud.

"J'essaie juste de survivre ici. Quand je mange, je me demande quand je pourrai faire mon prochain repas", poursuit-elle.

Thandi, qui a servi de "mule" pour transporter de la drogue, fait partie des centaines d'anciens détenus étrangers en liberté conditionnelle qui vivent dans des conditions précaires au Brésil.

La plupart d'entre eux ont été condamnés pour trafic de stupéfiants.

Avec très peu de soutien de la part des autorités locales ou de leurs propres pays, ils ont du mal à trouver un logement et à obtenir des papiers d'identité.

Et sans ces papiers, ils ne peuvent pas trouver d'emploi ni ouvrir de compte en banque.

La plupart d'entre eux ne parlent pas ou très peu portugais.

"Beaucoup d'anciennes détenues finissent par se prostituer, attrapent des maladies et meurent ici", explique Thandi, contrainte de rester sur le territoire brésilien jusqu'en 2020.

- Coincés au Brésil -

Les prisonniers étrangers ont le droit à la liberté conditionnelle depuis 2014, mais ils doivent rester dans le pays jusqu'à la fin de leur peine avant d'être renvoyés chez eux par les autorités brésiliennes.

Leurs pays d'origine peuvent faire une demande d'expulsion anticipée, mais peu d'entre eux le font parce que, dans ce cas, ils devraient payer le billet d'avion.

D'après les derniers chiffres officiels, 2.161 étrangers étaient incarcérés au Brésil en 2017. La plupart viennent d'autres pays d'Amérique Latine et un quart d'Afrique.

Nduduzo Siba, 31 ans, a passé environ quatre ans dans une prison de Sao Paulo. De la cocaïne avait été retrouvée dans des boîtes de parfum dans ses bagages.

Également sud-africaine, elle a été libérée en 2017, sans avoir le droit à un dernier repas avant de partir.

"Ils m'ont juste dit: 'vas-t-en'! Il était environ 20h00. Je leur ai répondu: 'je n'ai pas d'argent, pas de téléphone, je ne connais personne, je ne sais pas où aller!'", raconte-t-elle.

Certains anciens détenus se soutiennent grâce à des réseaux informels, mais beaucoup retombent dans le trafic de drogue, d'après les témoignages recueillis par l'AFP.

- "Question humanitaire" -

Pour Arthur Gueiros, procureur et professeur de droit pénal à l'Université de l'Etat de Rio, le manque de soutien des pouvoirs publics envers les étrangers en liberté conditionnelle est dû à un "manque de volonté politique".

"C'est une question humanitaire, leurs droits ne sont pas respectés. Ils sont abandonnés, relégués dans les limbes", déclare-t-il.

Plus de la moitié des détenus étrangers au Brésil sont incarcérés dans l'Etat de Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé du pays.

Leurs cellules sont séparées de celles des Brésiliens et ils bénéficient de cours de portugais.

Mais une fois sortis, ils sont livrés à eux-mêmes.

L'Institut Terre, Travail et Citoyenneté (ITTC), ONG brésilienne de défense des droits de l'Homme, a mis en place il y a deux ans un programme visant à venir en aide à des femmes étrangères à leur sortie de prison.

Plus de 300 d'entre elles sont ainsi parvenues à obtenir des papiers, un emploi et un logement.

"Les pouvoirs publics ne font rien, les municipalités et les gouvernements d'Etat se contentent de se renvoyer la balle pour s'en occuper", déplore soeur Michael Mary Nolan, religieuse américaine responsable de l'association ITTC.

Le ministère de la Justice a affirmé dans un communiqué avoir engagé des discussions avec les collectivités territoriales en vue de "créer des mesures pour renforcer l'assistance aux anciens détenus".

Aucun chiffre officiel ne recense le nombre d'étrangers en libération conditionnelle au Brésil, pays qui compte la troisième population carcérale au monde, avec 726.000 détenus, la plupart dans des conditions insalubres.