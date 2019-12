Au Brésil, le Père Noël débarque en surfant (vidéo)

Le père Noël a troqué son traineau pour une planche de surf au Brésil. Direction la plage de Maresias dans l’Etat de Sao Paulo. Carlos Bahia y est moniteur de surf. Et chaque année au mois de décembre, il enfile son costume de Père Noël pour surfer sur les plus belles vagues de la côte. Avec son accoutrement, il souhaite attirer l’attention des entreprises locales et ainsi collecter des dons. Le but : offrir un Noël digne de ce nom à tous les enfants, surtout à ceux des quartiers pauvres de la région. Niveau générosité, le Père Noël surfeur a beaucoup en commun avec le "vrai" Père Noël.