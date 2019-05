Au coeur d'un scandale politique au Canada, SNC-Lavalin cité à comparaître

(Belga) Un juge canadien a statué mercredi qu'il existait suffisamment d'éléments à charge dans une affaire de corruption pour citer à comparaître SNC-Lavalin, le géant canadien de l'ingénierie au centre d'un scandale politique qui a secoué ces derniers mois le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau.

L'entreprise a passé des mois à tenter d'obtenir du gouvernement un règlement à l'amiable des accusations de fraude et de corruption liées à ses activités en Libye, ce qui lui aurait permis de payer une amende et d'éviter des sanctions plus sévères en cas de condamnation dans un procès. Le Premier ministre canadien et son entourage ont été plongés en février dans une grave crise politique après avoir été accusés par l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould d'avoir exercé sur elle des pressions "inappropriées" pour éviter un procès à SNC-Lavalin, ce qu'elle a refusé de faire. M. Trudeau a toujours nié avoir agi de manière inappropriée, mais son image est sortie ternie de cette affaire. Cette tempête politique a entraîné la démission de deux hauts responsables proches du Premier ministre et la démission de deux ministres, dont Mme Wilson-Raybould, qui ont ensuite été expulsés du Parti libéral. SNC-Lavalin, dont le siège social se situe à Montréal et qui emploie plus de 9.000 salariés au Canada, a été accusé en 2015 par la police canadienne d'avoir payé 47 millions de dollars canadiens (31 millions d'euros) en pots-de-vin entre 2001 et 2011 pour obtenir des contrats en Libye pendant le régime de Mouammar Kadhafi. "SNC-Lavalin entend contester vigoureusement ces accusations et plaider non coupable dans l'intérêt de ses employés, partenaires, clients, investisseurs, retraités et autres parties prenantes", a indiqué le groupe dans un communiqué. Une éventuelle condamnation priverait SNC-Lavalin de contrats du gouvernement du Canada pendant 10 ans, menaçant de facto plusieurs emplois. Les motifs retenus par le juge pour la tenue d'un procès sont frappés d'une interdiction de publication. SNC-Lavalin doit revenir devant le tribunal le 7 juin pour indiquer sa préférence pour un procès devant jury ou juge. Le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, a le pouvoir de consentir à un accord à l'amiable avec SNC-Lavalin, mais une telle décision semble improbable avant les élections législatives d'octobre. Justin Trudeau a refusé de commenter l'affaire sur le fond, tout en indiquant qu'"une de ses responsabilités (...) est de protéger les emplois, et c'est toujours quelque chose qu'on va chercher à faire".