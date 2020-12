Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo réélu à l'issue d'un scrutin très serré

(Belga) Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu mercredi face à son rival politique historique John Mahama, qu'il affrontait pour la troisième fois, à l'issue d'un scrutin extrêmement serré.

Le chef de l'Etat, leader du Nouveau parti patriotique (NPP) remporte 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique (NDC), a annoncé Jean Adukwei Mensa, présidente de la Commission électorale dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. "Je suis de nouveau profondément touché par la confiance que vous m'accordez et je ne la prends pas à la légère", a déclaré le président à une foule de partisans rassemblés devant chez lui après l'annonce des résultats."Je vous donne ma parole que je vais continuer à travailler très fort pour construire le Ghana prospère et de progrès auquel nous aspirons", a-t-il ajouté. Le président a aussi appelé à l'unité et à la paix au Ghana: "Le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte". Seules 515.524 voix séparent le président Akufo-Addo de son prédécesseur M. Mahama, devenu chef de l'opposition en 2016. Les résultats de la présidentielle ont été annoncés 48 heures après la fin du vote lundi, où plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre douze candidats à la magistrature suprême. Le taux de participation de cette élection est de 79%, selon la Commission électorale. Les Ghanéens élisaient également lundi leurs 275 députés, mais les résultats de ces élections législatives n'ont pas encore été communiqués par la Commission. Les deux principaux camps contestent une partie des résultats provisoires. Des dizaines de partisans réunis devant la résidence du chef de l'Etat ont laissé éclater leur joie à l'annonce des résultats, a constaté un journaliste de l'AFP. (Belga)