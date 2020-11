Des écologistes se sont battus pour sauver un arbre centenaire à Nairobi, au Kenya. Les autorités voulaient l'abattre pour laisser place à une autoroute.

En octobre dernier, des travaux ont été annoncés à Nairobi, la capitale du Kenya. Une autoroute à 4 voies allait être construite grâce à des financements chinois. Pour ces travaux, un figuier centenaire devait être abattu, car la route allait passer sur son emplacement.

Finalement, les autorités sont revenues sur leur décision. Des militants écologistes se sont en effet battus pour le sauver.

Surnommée la "ville verte sous le soleil", Nairobi perd de plus en plus de ses parcs et de ses espaces naturels à cause du développement économique du pays, comme le révèle le New York Times.