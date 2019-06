Au Kenya, participation surprise de la princesse Elisabeth à sa première mission

(Belga) La princesse Elisabeth est arrivée lundi soir au Kenya aux côtés de sa mère, la reine Mathilde, afin de mener une mission pour l'Unicef. C'est une surprise, même pour la presse accompagnante.

La Reine avait laissé entendre à la fin d'une précédente mission au Laos que ses enfants souhaitaient l'accompagner, mais qu'ils étaient dans l'impossibilité de le faire car ils ne pouvaient pas manquer l'école. L'agenda de la princesse Elisabeth, qui aura 18 ans en octobre, le permet désormais. "Rendre service via des projets sociaux s'inscrit parfaitement dans la formation qu'elle suit actuellement au Pays de Galles", selon le Palais. La décision sur la participation de la jeune femme a été prise tardivement. Il s'agit de sa toute première mission à l'étranger. Mère et fille suivront le même programme pendant les trois jours du séjour, qui débutera mardi avec la visite d'un camp de réfugiés et se terminera jeudi avec une rencontre avec le peuple massaï. Pendant les vacances de Pâques, fin avril, Elisabeth avait accompagné son père, le roi Philippe, lors d'une visite aux pompiers. Elle poursuivra son cursus outre-Manche l'an prochain. (Belga)