Au Liban et en Syrie, des réfugiés palestiniens revitalisés par la solidarité mondiale

Avec les récentes violences entre Israéliens et Palestiniens, Mira Krayem avait perdu le sommeil. Cette jeune réfugiée battait le pavé à Beyrouth et portait la voix de son peuple sur les réseaux sociaux, à l'instar de nombreux Palestiniens à travers le monde.

"J'ai l'impression que c'est la première fois que la cause palestinienne est si largement discutée, et avec autant d'énergie et d'enthousiasme dans le monde entier", affirme l'étudiante de 24 ans.

"On a l'impression d'avoir une voix", confie-t-elle, assise à une terrasse surplombant le camp de réfugiés palestiniens de Chatila à Beyrouth, où elle a grandi.

Depuis leur exil avec la création de l'Etat d'Israël en 1948, les réfugiés palestiniens et leurs descendants ont vu leur cause s'éclipser au fil des décennies.

Mais un sursaut inattendu lui a donné un nouveau souffle début mai: les manifestations de solidarité avec des habitants palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah, menacés d'expulsion au profit de colons juifs, qui ont embrasé le secteur palestinien de Jérusalem occupé depuis plus de 50 ans par Israël.

Un mouvement de solidarité naissant à travers le monde s'amplifie peu à peu, alors que les violences entre Israéliens et Palestiniens gagnent la mosquée Al-Aqsa puis le territoire israélien. Avant le déclenchement d'une nouvelle guerre meurtrière de 11 jours, entre le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et Israël.

Si des pays comme les Etats-Unis ont soutenu le droit d'Israël à se défendre, le bilan humain et matériel de la guerre dans l'enclave palestinienne suscitent l'indignation.

Des manifestations de solidarité ont lieu dans plusieurs capitales occidentales et sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers d'internautes montent au créneau contre Israël.

Parmi eux, des célébrités, comme les mannequins Bella et Gigi Hadid, ou les figures du camp progressiste américain, à l'instar de l'élue du Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez.

- "Demain quand on retournera" -

A l'étranger, à l'ONU et parmi les organisations de défense des droits humains le ton durcit. Human Rights Watch et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian utilisent le mot "apartheid" en parlant de l'Etat hébreu.

Dans le camp de Chatila, la ferveur révolutionnaire gagne des milliers de réfugiés palestiniens, éclipsant brièvement le poids de la profonde crise économique qui frappe le Liban.

Dans le dédale de ruelles étroites sous un entrelacs de câbles électriques, les enfants agitent des drapeaux palestiniens sur le chemin de l'école. Dans les maisons, les familles sont clouées devant leur téléviseur.

"Tout le monde dans le camp veut aider (...) les discussions sur la Palestine ne s'arrêtent pas", raconte Mira. "On entend maintenant des gens dire +demain quand on retournera+" au pays, souligne-t-elle.

Les réfugiés palestiniens au Liban vivent dans le dénuement dans des camps aux infrastructures en déliquescence. Près de 20 professions - avocat, médecin, ingénieur- leur sont interdites. Dans leur quotidien, pour l'éducation et la santé, ils dépendent de l'ONU.

Si les Palestiniens continuent de réclamer un droit au retour sur la terre de leurs ancêtres pour les millions de réfugiés, notamment ceux en Jordanie, au Liban ou en Syrie, Israël le conteste.

Pendant les récentes violences dans les territoires palestiniens occupés, Mira a dû jongler entre les manifestations, son cursus à l'université et les cours bénévoles qu'elle dispense dans trois camps de réfugiés palestiniens pour enseigner aux enfants l'histoire et le folklore.

Son énergie est emblématique d'une génération qui préserve la mémoire même en étant née bien après la "Nakba": la "catastrophe" qu'a représentée pour les Palestiniens la création de l'Etat hébreu en 1948 et l'exode de plus de 700.000 Palestiniens selon l'ONU.

- "Isolés" -

Cette mémoire est entretenue par les plus âgés, comme Rahmeh Abdelkader, une réfugiée palestinienne qui vit à Damas. Née en Palestine sous mandat britannique, elle avait neuf ans en 1948 quand elle a dû quitter sa ville, Jaffa.

"Même après toutes ces années, l'image de ce lieu reste vivace dans ma mémoire", raconte-t-elle à l'AFP, entourée de ses enfants et petits-enfants.

"J'en parle tout le temps à mes petits-enfants".

Rahmeh Abdelkader garde précieusement son vieux "Passport Palestine", délivré le 19 mai 1952 à Gaza, alors sous administration de l'Egypte.

A son âge, l’octogénaire est consciente qu'elle ne va plus revoir sa terre.

"Peut-être que mes petits-enfants retourneront un jour, car la justice finit toujours par l'emporter, même si cela prend du temps", lance-t-elle.

Sa fille Imane, âgée de 55 ans, dit avoir été touchée par les messages de soutien à la cause du peuple palestinien.

"Ces dernières années, les Palestiniens se sentaient isolés", reconnaît-elle.

"Mais après tout ce qui vient de se passer, on sent qu'il y des gens avec nous".