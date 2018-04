Au marathon de Pyongyang, la solitude des coureurs de fond étrangers

Le marathon de Pyongyang est chaque année l'événement qui draine le plus de touristes occidentaux dans la capitale nord-coréenne. La faute aux sanctions, ils étaient dimanche moins de 500 étrangers au départ des 42 km.

Comme en 2017, le stade Kim Il Sung, qui peut accueillir 47.000 spectateurs, était bondé d'une foule encourageant avec enthousiasme les athlètes s'apprétant à quitter l'enceinte sous les portraits du fondateur du régime et de son fils, Kim Jong Il.

L'événement, qui s'inscrit dans les célébrations de l'anniversaire de la naissance en 1912 de Kim Il Sung, est une occasion rarissime pour les étrangers de courir dans une des capitales les plus fermées au monde. Peu l'ont cependant saisie cette année.

Si la péninsule est depuis trois mois le théâtre d'une remarquable détente entre Nord et Sud, les touristes ne sont pas encore de retour.

Car les tensions relatives aux programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord ont atteint des sommets en 2017, entraînant de nouvelles sanctions internationales contre Pyongyang.

Washington a par ailleurs interdit en septembre à ses ressortissants de se rendre en Corée du Nord après le décès de l'étudiant américain Otto Warmbier, incarcéré pendant plus d'un an dans le pays. Et de nombreux pays occidentaux dissuadent vivement leurs citoyens envisageant un voyage à Pyongyang.

Au total, 429 étrangers étaient inscrits cette année au marathon de Pyongyang, contre plus d'un millier en 2017.

- Expérience "surréaliste" -

"Le tourisme a beaucoup diminué depuis le milieu de l'année dernière", observe Simon Cockerell, directeur général de l'agence de voyage Koryo Tours, leader des circuits en Corée du Nord.

"Les crises politiques et militaires ont fait chuter le secteur d'au moins 50%", estime-t-il.

Chez les femmes, les deux premières places ont été prises par deux soeurs jumelles nord-coréennes de 25 ans, Kim Hye Gyong et Kim Hye Song.

Chez les hommes, le podium a aussi été trusté par les Nord-Coréens, un coureur d'élite marocain invité ayant échoué à la quatrième place, alors que le mercure ne dépassait pas 1 degré.

L'Australienne Tracy Britten, qui a couru le 10 kilomètres, a parlé d'une expérience "surréaliste".

"Vous ne savez pas à quoi vous attendre et vous voilà en train de courir dans les rues de Pyongyang avec les gens qui vous font des +high five+", raconte-t-elle.

Il fut un temps où environ 5.000 touristes occidentaux, dont 20% d'Américains, visitaient chaque année la Corée du Nord.

Ce qui constituait une manne non négligeable pour un régime recherchant désespérément des devises étrangères. Un voyage standard d'une semaine coûte dans les 2.000 dollars.

Mais en juin 2017, Otto Warmbier, 22 ans, est décédé après son rapatriement dans le coma. Il avait été arrêté en janvier 2016 lors d'un séjour touristique en Corée du Nord et condamné à 15 ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande. Le président américain Donald Trump a accusé les Nord-Coréens de l'avoir torturé.

- 'Mystère' -

Pour M. Cockerell, en décrétant une interdiction des voyages, les Etats-Unis se sont "infligés eux-même une défaite" dans la bataille de l'image.

"L'absence totale d'Américains permet à la République populaire et démocratique de Corée (RPDC) de présenter les Américains comme elle le souhaite, maintenant que les Nord-Coréens ne peuvent plus rencontrer quelques visiteurs américains", dit-il.

Young Pioneer Tours, l'agence qui avait emmené Warmbier, a également indiqué que le nombre de ses clients se rendant à Pyongyang pour le marathon avait cette année diminué de moitié. Mais à en croire le guide Matt Kulesza, les objectifs seront quand même remplis.

Il est des voyageurs, explique-t-il, qui sont "presque attirés" par les controverses autour de la Corée du Nord. Et la détente actuelle pourrait pour ces touristes être une mauvaise nouvelle.

"Avec autant de commentaires positifs sur la RPDC dans les médias, il se peut qu'une part de mystère, une part de danger soit en train de disparaître", observe le guide.

L'étudiant britannique Callum McCulloch, 23 ans, n'a pas été dissuadé par les avertissements du Foreing Office. Au contraire.

"Si on vous dit de ne pas aller quelque part, de ne pas faire quelque chose, ça donne envie d'y aller, c'est sûr", dit-il après son semi-marathon. "Mes potes me doivent quelques pintes à mon retour."