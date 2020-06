Au moins 107 personnes tuées par la foudre jeudi en Inde

(Belga) Au moins 107 personnes ont été tuées jeudi en Inde après avoir été touchées par la foudre au cours des orages de la mousson, a-t-on appris de source officielle.

83 personnes ont péri dans l'État de Bihar (est) et 24 autres dans l'État de l'Uttar Pradesh (nord). Des dizaines d'autres ont été blessées. Les éclairs meurtriers sont assez fréquents en Inde pendant la mousson, qui dure de juin à septembre. Selon Lakshmeshwar Rai, le ministre des Situations d'urgence de l'État de Bihar, il s'agit de l'un des bilans quotidiens les plus lourds de ces dernières années. Plus de 2.300 personnes ont été tuées par la foudre en Inde en 2018, selon les statistiques officielles.