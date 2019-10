Au moins 160.000 personnes déplacées par l'offensive turque en Syrie, selon l'ONU

(Belga) L'offensive militaire turque en Syrie a provoqué le déplacement d'au moins 160.000 personnes, a indiqué lundi dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU en appelant à "une désescalade immédiate".

Antonio Guterres rappelle dans ce communiqué qu'il est "gravement préoccupé" par l'évolution de la situation dans le nord de la Syrie. Il "appelle à une désescalade immédiate et exhorte toutes les parties à résoudre leurs problèmes de manière pacifique". Il leur demande aussi d'observer "le maximum de retenue" et que toute opération militaire préserve les civils. Le secrétaire général fait également part de ses craintes face à la possible remise en liberté de combattants du groupe djihadiste Etat islamique (EI). Il demande un accès sans entrave pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Lundi, les troupes de Damas se rapprochaient de la frontière avec la Turquie, au lendemain de l'annonce d'un accord par les Kurdes, contraints de se tourner vers le régime pour contenir l'offensive des forces turques dans le nord de la Syrie. (Belga)